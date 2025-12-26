x
26 декабря 2025
Мир

Мужчина напал с ножом на трех женщин в парижском метро

Франция
время публикации: 26 декабря 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 21:41
Мужчина напал с ножом на трех женщин в парижском метро
AP Photo/Thomas Padilla

Французская полиция задержала в пятницу, 26 декабря, подозреваемого в серии нападений на женщин с ножом в парижском метро – в разгар предновогодних мероприятий. Установить личность преступника и отследить его местоположение смогли при помощи камер наружного наблюдения и локализации его мобильного телефона.

Как сообщает France 24, нападения произошли около 16:00 на третьей линии парижского метро: подозреваемый ранил ножом трех женщин на станциях Republique, Arts-et-Metiers и Opera.

Личность мужчины установили по камерам наблюдения, после чего полиция отследила геолокацию его мобильного телефона, позднее его задержали в районе Валь-д’Уаз к северу от Парижа.

Дополнительную информацию, включая степень ранений пострадавших, французская полиция сообщит позднее.

