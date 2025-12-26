"Ликуд" комментирует развитие "Катар-гейта": "Нетаниягу почти не контактировал с Фельдштейном"

Партия "Ликуд" опубликовала в пятницу, 26 декабря, реакцию на последние публикации по делам, связанным с канцелярией премьер-министра, в том числе на пространное интервью с Эли Фельдштейном, которое вышло в программе "Ихье беседер" на канале "Кан"-11.

Новостная служба "Кан" сообщает, что партия "Ликуд" утверждает, что "глава правительства почти не контактировал с Эли Фельдштейном, тот не был пресс-секретарем Нетаниягу и не работал в его канцелярии".

В сообщении также подчеркивается, что премьер не привлекал и не допускал Эли Фельдштейна к заседаниям или секретным обсуждениям. По данным этого документа, Фельдштейна нанял генеральный директор канцелярии премьера, и после завершения работы он был привлеченным консультантом Национального штаба разъяснительной работы.

В отношении Катара, утверждают в "Ликуде", Нетаниягу с начала войны многократно публиковал резкие заявления и проводил жесткие брифинги против Катара, "несмотря на критику отдельных представителей системы безопасности и журналистов левого лагеря, утверждавших, что он "подвергает риску заложников".

"Время от времени высокопоставленные силовики пытались включить похвальные формулировки в речи премьер-министра, однако премьер решительно отказывался, – сказано далее в этом документе. – Кроме того, премьер-министр отдал приказ о проведении оперативного удара по Катару. Параллельно правительство Катара неоднократно критиковало премьер-министра в официальных заявлениях".

"В то же время бывшие высокопоставленные офицеры, лидеры левого лагеря, представители Штаба семей заложников и бизнесмены левого лагеря поддерживают обширные контакты с Катаром, – подчеркивается в заявлении от имени партии "Ликуд". Правительство Беннета даже позволило тогдашнему главе ШАБАКа Ронену Бару вылететь в Катар в качестве почетного гостя эмира Катара. Это вопиющее лицемерие".