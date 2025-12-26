Военнослужащий уснул в автобусе – и его табельное оружие украли

x
Галилея
время публикации: 26 декабря 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 23:03
Yonatan Sindel/Flash90 (Иллюстрация)

Чрезвычайная ситуация произошла в пятницу утром в районе Верхней Галилеи: военнослужащий ЦАХАЛа уснул во время поездки в автобусе, а проснувшись он обнаружил, что его табельное оружие исчезло. Об этом сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

Встревоженный солдат спросил водителя – и тот ответил, что видел, как один из пассажиров спускается из автобуса с оружием. Военнослужащий немедленно связался с полицией, и в результате розысков вор был установлен: им оказался житель города Магар.

Он был задержан, оружие изъято. Инцидент произошел примерно в то же время, что и комбинированный теракт на севере страны, и полиция восприняла ситуацию крайне серьезно: в том числе, проверялась версия о связи этих инцидентов.

