Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 27 декабря, температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Дожди от севера до Негева, временами с грозами. Высокий риск затоплений в низинах. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 10-18, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 9-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 100-450 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 20 км/ч).

В воскресенье-четверг ожидаются дожди, временами с грозами. В пятницу – переменная облачность.