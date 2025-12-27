x
Мир

Таиланд и Камбоджа вновь подписали соглашение о прекращении огня

Таиланд
Камбоджа
время публикации: 27 декабря 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 06:25
Таиланд и Камбоджа вновь подписали соглашение о прекращении огня
AP Photo/Sakchai Lalit

Таиланд и Камбоджа в очередной раз подписали соглашение о прекращении огня, сообщило министерство обороны Камбоджи.

Как отмечает Reuters, договоренность достигнута после трех дней переговоров между двумя странами, которые в последние недели были втянуты в ожесточенные пограничные столкновения.

Ранее сообщалось, что срыв предыдущего перемирия в начале декабря привел к гибели не менее 98 человек. Свыше 500 тысяч жителей приграничных районов были вынуждены эвакуироваться.

Мир
