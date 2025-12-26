Россия не планирует присоединяться к "стабилизационным силам" в секторе Газы

На брифинге представительницы министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой представитель издания Dunya News задал вопрос о планах Москвы относительно отправки своих миротворцев для участия в международных "силах стабилизации" в секторе Газы, которые будут развернуты в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом мирным планом.

Вопрос звучал так: рассматривает ли Россия в нынешнеq ситуации – когда ряд стран выразили готовность направить миротворцев для содействия установлению мира в секторе Газы – возможность развертывания своих сил под эгидой ООН или в рамках другого международного механизма, и какова официальная позиция Москвы.

"Развертывание Международных стабилизационных сил в секторе Газа, состав и мандат которых должен определить Совет мира, предусмотрено резолюцией 2803 СБ ООН с соответствующим мирным планом Президента США Трампа, – ответила Захарова. – Об учреждении классической миротворческой миссии ООН, подотчетной и подконтрольной ее Совету Безопасности, речи не идет. Это является одной из причин, по которым Россия воздержалась при голосовании по указанной резолюции".

"В целом следует отметить, что традиционно российские военнослужащие в состав миротворческих операций ООН в качестве "голубых касок" не направляются, – продолжила представительница МИД РФ. – Мы оказываем содействие таким операциям через подключение военных наблюдателей и советников, а также путем оказания услуг по обучению и подготовке ооновских миротворцев".