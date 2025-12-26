x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 22:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 22:10
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия не планирует присоединяться к "стабилизационным силам" в секторе Газы

Газа
Россия
время публикации: 26 декабря 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 22:16
Россия не планирует присоединяться к "стабилизационным силам" в секторе Газы
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

На брифинге представительницы министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой представитель издания Dunya News задал вопрос о планах Москвы относительно отправки своих миротворцев для участия в международных "силах стабилизации" в секторе Газы, которые будут развернуты в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом мирным планом.

Вопрос звучал так: рассматривает ли Россия в нынешнеq ситуации – когда ряд стран выразили готовность направить миротворцев для содействия установлению мира в секторе Газы – возможность развертывания своих сил под эгидой ООН или в рамках другого международного механизма, и какова официальная позиция Москвы.

"Развертывание Международных стабилизационных сил в секторе Газа, состав и мандат которых должен определить Совет мира, предусмотрено резолюцией 2803 СБ ООН с соответствующим мирным планом Президента США Трампа, – ответила Захарова. – Об учреждении классической миротворческой миссии ООН, подотчетной и подконтрольной ее Совету Безопасности, речи не идет. Это является одной из причин, по которым Россия воздержалась при голосовании по указанной резолюции".

"В целом следует отметить, что традиционно российские военнослужащие в состав миротворческих операций ООН в качестве "голубых касок" не направляются, – продолжила представительница МИД РФ. – Мы оказываем содействие таким операциям через подключение военных наблюдателей и советников, а также путем оказания услуг по обучению и подготовке ооновских миротворцев".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 26 декабря 2025

Welt: Германия не планирует участвовать в международных силах в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 декабря 2025

Глава МИД Турции и лидер ХАМАСа обсудили второй этап соглашения по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 декабря 2025

В Катаре безрезультатно завершился форум по созданию международных сил в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 декабря 2025

"Аш-Шарк аль-Аусат": международные стабилизационные силы не будут заниматься разоружением ХАМАСа