Рабочий упал с высоты недалеко от Хариша, он в тяжелом состоянии

Во время ремонтных работ в поселке Умм аль-Кутуф неподалеку от Хариша с высоты упал рабочий.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, получившему множественные травмы, неотложную помощь на месте, после чего эвакуировали его в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере.

Рабочий, мужчина в возрасте 58 лет, находится в сознании, его состояние классифицируется как тяжелое.