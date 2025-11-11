Рабочий упал с высоты недалеко от Хариша, он в тяжелом состоянии
время публикации: 11 ноября 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 10:37
Во время ремонтных работ в поселке Умм аль-Кутуф неподалеку от Хариша с высоты упал рабочий.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, получившему множественные травмы, неотложную помощь на месте, после чего эвакуировали его в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере.
Рабочий, мужчина в возрасте 58 лет, находится в сознании, его состояние классифицируется как тяжелое.