БАГАЦ рассматривает апелляции по делу о военной прокуратуре. Прямой эфир

Кадр из прямого эфира с заседания суда. Правительственное пресс-бюро

Коллегия Высшего суда справедливости (БАГАЦ) приступила к рассмотрению апелляций по делу о нарушении закона в главной военной прокуратуре.

Речь идет о двух апелляциях, поданных против решения по вопросу о контроле за ходом расследования.

Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сложила с себя полномочия контролирующего расследования лица. Это было сделано после того, как юридический советник министерства юстиции Яэль Котик опубликовала заключение, согласно которому Гали Баарав-Миара находится в состоянии конфликта интересов. Юрсоветник правительства передала контроль за ведением этого дела государственному прокурору Амиту Айсману.

В свою очередь, министр юстиции Ярив Левин объявил о назначении отставного судьи Ашера Кулы на должность контролирующего.

10 ноября юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала Высшему суду справедливости (БАГАЦ) ответ на петиции, касающиеся назначения Ашера Кулы ответственным за расследование.

В документе высказывается точка зрения, согласно которой министр юстиции Ярив Левин не имеет полномочий для назначения собственного кандидата, который будет контролировать ход расследования. По ее словам, этот шаг продиктован политическими мотивами и может нанести ущерб общественному доверию.

Апелляции, которые рассматриваются БАГАЦем, поданы против обоих решений.

Организация "Гвардия израильской демократии" подала апелляцию против назначения судьи Кула. Истцы мотивируют апелляцию тем, что, по их мнению, министр юстиции не имеет полномочий для такого назначения.

В свою очередь, депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") и организация "Лави" требуют от суда запретить юридическому советнику правительства в любой форме касаться данного расследования.

Апелляцию рассматривают трое судей: Яэль Вильнер, Алекс Штайн и Гила Кнафи-Штайниц. Идет прямая трансляция заседания

В полиции на данном этапе отказываются передавать документы дела судье Ашеру Куле. Верховный суд издал временное постановление, запрещающее какие-либо действия по контролю за судебным процессом до вынесения вердикта БАГАЦа.