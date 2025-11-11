Прогноз погоды в Израиле на 11 ноября: понижение температуры, местами дожди
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 ноября, температура значительно понизится, но будет несколько выше среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря, во второй половине дня – локальные дожди в горных районах.
В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 16-27, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 19-27.
Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 20-60 см.
На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).
В среду-четверг – без изменений. В пятницу-воскресенье ожидается резкое понижение температуры.