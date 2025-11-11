x
11 ноября 2025
Прогноз погоды в Израиле на 11 ноября: понижение температуры, местами дожди

время публикации: 11 ноября 2025 г., 05:43
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 ноября, температура значительно понизится, но будет несколько выше среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря, во второй половине дня – локальные дожди в горных районах.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 16-27, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 19-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В среду-четверг – без изменений. В пятницу-воскресенье ожидается резкое понижение температуры.

