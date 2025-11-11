"Ционут Датит" возобновляет голосование с коалицией

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мильвицки объявили о достижении договоренности по законопроекту о льготах для резервистов. Партия "Ционут Датит" возобновит голосование вместе с коалицией.

Сайт "Мако" пишет, что сообщение о разрешении кризиса было выпущено после встречи, в которой участвовали представители министра финансов, глава парламентской комиссии Мильвицки, глава коалиции Офир Кац и секретарь правительства Йоси Фукс.

Законопроект о льготах резервистам будет передан в Кнессет для голосования во втором и третьем чтениях на следующей неделе.