11 ноября 2025
последняя новость: 23:45
11 ноября 2025
Израиль

"Ционут Датит" возобновляет голосование с коалицией

Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
Кнессет
время публикации: 11 ноября 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 22:24
"Ционут Датит" возобновит голосование с коалицией
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мильвицки объявили о достижении договоренности по законопроекту о льготах для резервистов. Партия "Ционут Датит" возобновит голосование вместе с коалицией.

Сайт "Мако" пишет, что сообщение о разрешении кризиса было выпущено после встречи, в которой участвовали представители министра финансов, глава парламентской комиссии Мильвицки, глава коалиции Офир Кац и секретарь правительства Йоси Фукс.

Законопроект о льготах резервистам будет передан в Кнессет для голосования во втором и третьем чтениях на следующей неделе.

Израиль
