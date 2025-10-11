x
11 октября 2025
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2025
|
11 октября 2025
|
последняя новость: 07:20
11 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 11 октября: тепло и ясно

Погода
время публикации: 11 октября 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 06:17
Прогноз погоды в Израиле на 11 октября: тепло и ясно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 октября, на территории всей страны сохранится комфортная температура, ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 20-27, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 18-31, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-30, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В воскресенье на большей части территории страны понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 5.0 м/с. .

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook