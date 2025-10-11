Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 октября, на территории всей страны сохранится комфортная температура, ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 20-27, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 18-31, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-30, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В воскресенье на большей части территории страны понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 5.0 м/с. .