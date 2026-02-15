x
15 февраля 2026
15 февраля 2026
15 февраля 2026
15 февраля 2026
Израиль

В Бней-Браке возобновились беспорядки, пятеро полицейских получили травмы

Акции протеста
Бней-Брак
Полиция
время публикации: 15 февраля 2026 г., 23:14 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 23:14
В Бней-Браке возобновились беспорядки, пятеро полицейских получили травмы
Flash90

Пресс-служба полиции сообщила, что в Бней-Браке вечером возобновились беспорядки. На улице Жаботински ультраортодоксы блокировали движение, бросали камни в полицейских, поджигали мусорные баки.

Крупные силы полиции и ЯСАМ применяют спецсредства для разгона демонстраций, пытаются оттеснить протестующих с проезжей части.

Полиция сообщает о задержании в общей сложности 26 человек.

Пятеро полицейских в столкновениях получили легкие травмы.

Днем в Бней-Браке толпа ультраортодоксов напала на двух девушек-военнослужащих. Военнослужащие были эвакуированы полицией, после чего начались столкновения ультраортодоксов с полицией. Глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Дов Ландо, являющийся одним из духовных лидеров партии "Дегель а-Тора", призвал учащихся йешив не участвовать в столкновениях с полицией.

