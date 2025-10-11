x
Израиль

Скончался военнослужащий ЦАХАЛа, получивший тяжелое ранение в секторе Газы

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 октября 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 21:05

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о смерти старшего сержанта резерва Шмуэля Гада Рахамим, 31 год, из Гиват-Зеэва, бойца 7015-го батальона Южной бригады.

7 октября 2025 года в бою на юге сектора Газы он получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
