11 октября 2025
11 октября 2025
Израиль

Митинг в Тель-Авиве. Слова Виткоффа о Нетаниягу были освистаны, о Трампе – встречены аплодисментами

время публикации: 11 октября 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 20:56

Десятки тысяч израильтян собрались в субботу, 11 октября, вечером, на площади Похищенных в Тель-Авиве, где проходит митинг, посвященный возвращению заложников. Перед собравшимися выступил спецпосланник США Стив Виткофф.

Он сказал: "Сегодня мы отмечаем то, что многие считали невозможным, и тем не менее это произошло. Это доказывает, что чудеса случаются. Мир рождается не из политики, а из мужества тех, кто не отказался от надежды. Вы показали миру, что мир – это не слабость. Пройдя через боль и страх, вы не отказываетесь от веры".

В своем выступлении Виткофф поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра Рона Дермера, сказав, что "они сыграли важную роль". Эти его слова были освистаны. Затем он поблагодарил президента Дональда Трампа, что было встречено аплодисментами и скандированием "Спасибо, Трамп".

Джаред Кушнер, зять Трампа, участвовавший в соглашении о прекращении войны и освобождении заложников, также выступил на митинге, сказав: "Теперь кошмар закончился. Мы не будем праздновать сегодня, мы будем праздновать в понедельник, когда завершится первый этап".

До начала митинга Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, выступила с заявлением от имени семей заложников в преддверии субботнего массового митинга в Тель-Авиве, заявив, что они не прекратят борьбу, пока все заложники не вернутся домой.

