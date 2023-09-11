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    В Израиле

    Колдуны в горах Эйлата: израильское исследование о магии в исламе

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    Колдуны в горах Эйлата: израильское исследование о магии в исламе
    Управление древностей Израиля/קלרה עמית     Колдуны в горах Эйлата: израильское исследование о магии в исламе Колдуны в горах Эйлата: израильское исследование о магии в исламе ВСЕ ФОТО

    На древней дороге, ведущей из Египта в Мекку, были обнаружены предметы, которые, по-видимому, использовались колдунами около 400 лет назад. Исследованию этих артефактов посвящена статья доктора Итамара Такселя из Управления древностей Израиля, доктора Узи Авнера из отдела исследований пустыни и Мертвого моря и доктора Ницана Амити-Прайса из Еврейского университета в Иерусалиме, опубликованная в издании Journal of Material Cultures in the Muslim World.

    По пути в Мекку мусульманские паломники останавливались у профессионального колдуна и участвовали в магических церемониях, пишут авторы исследования. Происходило это в начале османского периода. Информация о востребованности "магов" в исламе подтверждается и литературными источниками.

    Израильские ученые проанализировали коллекцию артефактов, обнаруженных в конце 1990-х годов на археологическом объекте в горах Эйлата. Исследователи полагают, что эти предметы использовались в магических ритуалах от сглаза, для исцеления и многого другого.

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    "Открытие показывает, что, как и в настоящее время, наряду с верой в официальную религию (ислам), люди в османский период также прибегали к услугам народных колдунов", – пишут авторы статьи.

    Артефакты, ставшие объектами исследования, обнаружил житель Эйлата Моти Шемтов. Раскопки впоследствии вели Узи Авнер и Асаф Хольцер. Исследуемые предметы представляют собой каменные и керамические изделия – в их числе обработанные мелкие камни, статуэтка в виде женской фигурки с поднятыми руками (вероятно, богиня или жрица), два миниатюрных алтарноподобных предмета, использовавшихся, вероятно, для возжигания благовоний.

    Израильские ученые пришли к выводу, что найденные керамические изделия были привезены из Египта.

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    Все находки были сделаны рядом с Дорогой паломников (араб. Дарб аль-Хадж), которая выходила из Каира, пересекала Синайский полуостров и продолжалась через Эйлатские горы к городу Акаба, а оттуда на Аравийский полуостров. Эта дорога использовалась с первых веков после возникновения ислама – в VII веке нашей эры, до конца XIX века.

    На участке дороги, проходившем через горы Эйлата, было обнаружено несколько стоянок и построек, где останавливались паломники. Судя по датировке найденных артефактов, эти стоянки использовались с XIII или XIV века, в мамлюкский и османский периоды.

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