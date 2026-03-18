Министр обороны Исраэль Кац: "ВВС Израиля ликвидировали иранского министра разведки"

Министр обороны Исраэль Кац провел в среду утром очередное совещание по оценке ситуации с командованием ЦАХАЛа и руководством служб безопасности. В ходе этого совещания он подтвердил, что Израиль поднялся на новую ступень в войне против террористического иранского режима: "Мы уполномочили ЦАХАЛ ликвидировать любого иранского высокопоставленного деятеля при появлении оперативной возможности – без необходимости в предварительном согласовании и одобрении". Напомним, накануне об этом изменении сообщал 12 канал ИТВ.

Во время совещания, в котором участвовали заместитель начальника Генштаба генерал-майор Тамир Ядаи, глава АМАНа генерал-майор Шломи Биндер и другие высокопоставленные лица, министр подтвердил, что этой ночью был ликвидирован министр разведки Ирана Саиб Эсмаил Хатиб. Хатиб отвечал за системы внутреннего подавления и продвижение внешнего террора режима.

"Мы находимся в разгаре решающего этапа", – заявил Кац. – Интенсивность ударов по Ирану выходит на новый уровень. После ликвидаций высокопоставленных представителей режима – Лариджани и Сулеймани – этой ночью был ликвидирован и министр разведки. Наша политика ясна: ни у кого в Иране нет иммунитета, и все находятся на прицеле".

Министр обороны сообщил, что политическое руководство дало ЦАХАЛу постоянный "зеленый свет" на действия против верхушки режима: "Премьер-министр и я уполномочили ЦАХАЛ ликвидировать любого иранского высокопоставленного деятеля, по которому замкнут разведывательный и оперативный контур, без необходимости получать дополнительное разрешение. Мы продолжим охоту на них всех".