x
18 марта 2026
|
последняя новость: 12:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 12:03
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Удар накануне саммита: над Эр-Риядом перехвачены БПЛА, метившие в дипломатический квартал

Саудовская Аравия
Иран
Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 11:24
Удар накануне саммита: над Эр-Риядом перехвачены БПЛА, метившие в дипломатический квартал
AP Photo/Amr Nabil

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате двух выпущенных из Ирана беспилотных летательных аппаратов, целью которых был дипломатический квартал Эр-Рияда.

Согласно министерству, с начала военных действий система ПВО Саудовской Аравии перехватила 438 вражеских дронов и 36 баллистических и крылатых ракет. 279 БПЛА были выпущены по Восточной провинции королевства, где расположены нефтяные месторождения и американские базы.

Добавим, что 18 марта в Эр-Рияде пройдет встреча министров иностранных дел арабских и мусульманских государств, посвященная путям стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обеспечения региональной безопасности.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
