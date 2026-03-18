Удар накануне саммита: над Эр-Риядом перехвачены БПЛА, метившие в дипломатический квартал

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате двух выпущенных из Ирана беспилотных летательных аппаратов, целью которых был дипломатический квартал Эр-Рияда.

Согласно министерству, с начала военных действий система ПВО Саудовской Аравии перехватила 438 вражеских дронов и 36 баллистических и крылатых ракет. 279 БПЛА были выпущены по Восточной провинции королевства, где расположены нефтяные месторождения и американские базы.

Добавим, что 18 марта в Эр-Рияде пройдет встреча министров иностранных дел арабских и мусульманских государств, посвященная путям стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обеспечения региональной безопасности.