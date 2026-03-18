В ответ на иранские обстрелы NATO направляет в Турцию дополнительный комплекс Patriot

NATO разворачивает еще одну установку зенитно-ракетного комплекса Patriot на расположенной в турецкой провинции Адана авиабазе Инджирлик, используемая США и их союзниками. Об этом сообщило министерство обороны Турции.

"В дополнение мерам по обеспечению безопасности воздушного пространства и граждан, принятых нашей страной, воздушное командование NATO в Рамштайне отправило в Адану еще одну систему Patriot, в добавок к испанской, которая уже здесь находится", – сообщила пресс-служба ведомства.

С начала войны на Ближнем Востоке силы NATO сбили три ракеты, нацеленные на турецкую территорию. Власти Турции подчеркивают: в случае необходимости будут решительно и без колебаний приняты все меры, необходимые для нейтрализации направленных против нашей страны угроз