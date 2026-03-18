18 марта 2026
|
последняя новость: 13:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 13:34
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В ответ на иранские обстрелы NATO направляет в Турцию дополнительный комплекс Patriot

Война с Ираном
Турция
NATO
время публикации: 18 марта 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 12:55
AP Photo/Emrah Gurel

NATO разворачивает еще одну установку зенитно-ракетного комплекса Patriot на расположенной в турецкой провинции Адана авиабазе Инджирлик, используемая США и их союзниками. Об этом сообщило министерство обороны Турции.

"В дополнение мерам по обеспечению безопасности воздушного пространства и граждан, принятых нашей страной, воздушное командование NATO в Рамштайне отправило в Адану еще одну систему Patriot, в добавок к испанской, которая уже здесь находится", – сообщила пресс-служба ведомства.

С начала войны на Ближнем Востоке силы NATO сбили три ракеты, нацеленные на турецкую территорию. Власти Турции подчеркивают: в случае необходимости будут решительно и без колебаний приняты все меры, необходимые для нейтрализации направленных против нашей страны угроз

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 марта 2026

В воздушном пространстве Турции перехвачена иранская ракета
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2026

МИД Турции вызвал посла Ирана для разъяснений в связи с перехватом ракеты