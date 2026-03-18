x
18 марта 2026
последняя новость: 13:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Пожилые супруги из Рамат-Гана Ярон и Илана Моше погибли от взрыва иранского кассетного суббоеприпаса

время публикации: 18 марта 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 12:15
Разрешены к публикации имена супругов в возрасте примерно 70 лет, погибших в ночь на среду в результате ракетного обстрела из Ирана: это Ярон Моше и его жена Илана Моше.

Ярон был инвалидом и передвигался при помощи ходунков. Его жена помогала ему подняться с постели и пройти в защищенное пространство: в доме, где супруги жили на верхнем этаже, таким пространством было общедомовое бомбоубежище в подвальном помещении.

По словам соседей погибших супругов, после предуведомления и до сирены прошло всего полторы минуты, и Ярон и Илана Моше даже не успели выйти из своей квартиры. В окно их квартиры влетел кассетный суббоеприпас из иранской баллистической ракеты. Пожилые люди получили крайне тяжелые осколочные ранения и вскоре скончались от полученных ран.

