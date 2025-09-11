ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана

Армия обороны Израиля атаковала объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа, на востоке Ливана.

Кроме того, были атакованы объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Аз-Зрария (между Сайдой и Тиром, на юге Ливана, примерно в 20 км от границы Израиля).

ЦАХАЛ подчеркивает, что наличие этих объектов было нарушением договора между Израилем и Ливаном.