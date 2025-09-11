x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 сентября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 14:25
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана
Армия обороны Израиля атаковала объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа, на востоке Ливана.

Кроме того, были атакованы объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Аз-Зрария (между Сайдой и Тиром, на юге Ливана, примерно в 20 км от границы Израиля).

ЦАХАЛ подчеркивает, что наличие этих объектов было нарушением договора между Израилем и Ливаном.

