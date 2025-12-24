Представители израильских клубов в Кубке африканских наций
С 21 декабря по 18 января в Марокко проходит Кубок африканских наций по футболу.
В турнире участвуют несколько представителей израильских клубов
полузащитник :Джозеф Сабобо (Замбия, Апоэль, Беэр-Шева),
полузащитник Кингс Кангва (Замбия, Апоэль, Беэр-Шева),
нападающий Кеннеди Мусонда (Замбия, Апоэль, Рамат-Ган),
полузащитник Мухаммед Усман Эду (Нигерия, Ирони, Тверия),
защитник Тимоти Авани (Уганда, Ашдод),
защитник Абдулайе Сек (Сенегал, Маккаби, Хайфа).
