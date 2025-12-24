Представители израильских клубов в Кубке африканских наций

С 21 декабря по 18 января в Марокко проходит Кубок африканских наций по футболу.

В турнире участвуют несколько представителей израильских клубов

полузащитник :Джозеф Сабобо (Замбия, Апоэль, Беэр-Шева),

полузащитник Кингс Кангва (Замбия, Апоэль, Беэр-Шева),

нападающий Кеннеди Мусонда (Замбия, Апоэль, Рамат-Ган),

полузащитник Мухаммед Усман Эду (Нигерия, Ирони, Тверия),

защитник Тимоти Авани (Уганда, Ашдод),

защитник Абдулайе Сек (Сенегал, Маккаби, Хайфа).