Отчет ЦАХАЛа по 7/10: кибуц Маген выстоял без помощи армии

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в кибуце Маген, около границы Газы, в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Итоги и картина в целом

ЦАХАЛ признает: армия не выполнила задачу защиты кибуца Маген (около 5 км от границы сектора Газы) утром 7 октября 2023 года. Нападение отражали местный отряд быстрого реагирования "китат коненут", ответственный за безопасность кибуца и жители, благодаря чьим действиям террористы были оттеснены к Газе. Предотвращены массовые убийства и масштабные разрушения.

Атака шла тремя волнами: 20-30 боевиков (первая), 30-40 (вторая), около 20 (третья). Уничтожено около 10 нападавших, еще несколько ранены. Погибли двое бойцов "китат коненут".

Первый армейский контингент прибыл после завершения перестрелок. Затем проводились зачистки и подготовка к эвакуации жителей.

Силы противника и способ проникновения

Боевики ХАМАСа (в т. ч. из подразделений спецназа "Нухба") действовали организованно; прорывы шли на фоне массированного огня из сектора, с применением парапланов, автотранспорта и пеших групп. Для проникновения на территорию кибуца были взорваны два заряда в ограждениях. Террористы использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Хронология

05:30. 51-й батальон бригады "Голани" развернут по процедуре "готовность на рассвете".

06:29. "Цева Адом"; ответственный за безопасность и бойцы "китат коненут" занимают позицию наблюдения на доминантной высоте к западу от кибуца. Сообщается о проникновении боевиков у промзоны севернее кибуца.

07:03. Заместитель ответственного за безопасность поднимает по тревоге весь отряд.

07:30. Подходит подкрепление из числа бойцов самообороны.

07:18-07:48 – в кибуц проникают 20-30 боевиков на пикапах и мотоциклах – через две бреши в ограждениях. Часть боевиков остается за периметром и ведет огонь.

Ответственный за безопасность тяжело ранен, его машину обстреляли из гранатомета. Несколько бойцов самообороны поочередно пытаются вытащить его под огнем. Еще один выстрел из гранатомета. Один из бойцов (Ави Флейшер) ранен.

Около 09:00 (2-я волна). Еще 20-30 боевиков на 15-20 мотоциклах обходят кибуц с севера и юга, внутрь не проникают. Эпизодический огонь по стоящим в кибуце машинам.

09:30-09:50. Два врача, жителя кибуца, оказывают помощь раненым. Эвакуация раненых к южным воротам: вывозят одного бойца, затем – ответственного за безопасность, потом еще двух.

10:20-12:00 (3-я фаза). К району подъезжают пикапы и мотоциклы с боевиками, но внутрь не прорываются.

10:38. Штаб ХАМАСа в Газе отдает приказ на отход. Часть боевиков уходит через бреши, вынося убитых и раненых (в кибуце остаются два тела).

К 12:00 организованный отход террористов завершен. В районе кибуца остается один пикап боевиков с оружием.

С 13:30 прибывают подразделения ЦАХАЛа (школа коммандос; резервисты "Маглан"; позднее – батальон "Тавор" Южной бригады). Проводятся зачистки примерно до 19:00, затем – подготовка к эвакуации жителей (проведена на следующий день).

Отмечается, что военные прибыли уже после окончания боя.

Потери и пострадавшие

Погибли два члена "китат коненут": Ави Флейшер (скончался в вертолете во время эвакуации) и Офир Мордехай Ярон. Ответственный за безопасность Барух Коэн был тяжело ранен, но выжил. Также еще один боец самообороны кибуца получил ранения.

Оценка причин происшедшего

До 12:00 внутри и вокруг кибуца с противником сражались только жители и бойцы "китат коненут". Только после полудня военные получили информацию о происходящем в кибуце.

Масштаб прорывов по всему западному Негеву, а также поражение в управлении и связи на батальонно-бригадно-дивизионном уровнях серьезно затруднили командование и координацию.

При этом подготовка кибуца к чрезвычайным ситуациям в предыдущие годы (усиление "китат коненут", вооружение, периметровые позиции, тренировки) позволила отразить атаку террористов. Мужественные действия ответственного за безопасность, его заместителя и жителей решили исход боя.

Дополнительные данные

В "черную субботу" в зоне ответственности за кибуц Маген находился 51-й батальон "Голани", понесший тяжелые потери; 11 военнослужащих на соседнем опорном пункте погибли в бою за лагерь и его окрестности – фактор, объясняющий задержку в подходе помощи к кибуцу.

Ключевые выводы

1) ЦАХАЛ не защитил кибуц Маген. 2) До полудня оборону вели исключительно жители и "китат коненут". 3) Цельная картина по району была собрана только во второй половине дня. 4) Героизм ответственного за безопасность, его заместителя, бойцов самообороны и жителей сорвал планы по массовым убийствам и похищениям. 5) Часть жителей добровольно вступила в бой. 6) Жители с медицинской подготовкой эвакуировали и лечили раненых под огнем. 7) Многолетняя подготовка кибуца к ЧС (штаты, оружие, позиции, тренировки) доказала эффективность. 8) Глава местной команды ЧС из защищенной комнаты вел информирование жителей и взаимодействие с внешними службами; подготовил эвакуацию. 9) Множественность очагов боя и сбои связи на уровнях батальон/бригада/дивизия привели к дефициту координации.