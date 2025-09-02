Бои на базе "Ифтах" и в центре "Эрез": отчет ЦАХАЛа о событиях 7/10

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев на базе "Ифтах" и в логистическом центре "Эрез" (включая район стрельбищ Зиким) в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших. Расследование велось под руководством полковника резерва Ярона Ситбона.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

7 октября 2023 года северный сектор дивизии "Газа" (район "Ифтаха"/"Эреза") прикрывал 77-й батальон 7-й бригады; "рота побережья" ("Плугат а-Хоф") отвечала за северо-запад. В момент начала атаки силы оказались в существенном численном меньшинстве на множестве одновременных очагов прорыва. Тем не менее благодаря инициативам военнослужащих и активным боевым действиям план противника по захвату лагеря "Ифтах" и базы "Эрез" был сорван.

Основной вывод: несмотря на серьезные просчеты в укомплектованности и готовности, небольшие группы военнослужащих (в основном тыловики) сорвали план захвата обеих баз и предотвратили больший урон близлежащим населенным пунктам. Общие безвозвратные потери – 13 военнослужащих ЦАХАЛа (девять – на "Ифтахе", четверо – в "Эрезе"/Зикиме).

Около 15 боевиков ХАМАСа были ликвидированы (двое – внутри базы "Эрез", трое – на выходе из катера у Зикима, около десяти – у заграждения/в районе стрельбищ).

Хронология и картина боя

1) "Эрез" и стрельбища Зиким (примерно 06:29-13:30)

05:30 – подразделения "побережья" развернуты в режиме "готовность на рассвете". 06:29 – начинается массированный огонь из сектора Газы: ракеты и мины должны были задержать силы ЦАХАЛа в укрытиях. На этом фоне в Израиль проникают группы боевиков, в том числе по морю, на моторных лодках.

06:34-06:43 – разрыв у заграждения и первый контакт. Разведгруппа "Голани" (офицер и двое бойцов) первой занимает доминирующую позицию у ограждения и открывает огонь, срывая попытку пролома на тракторе/мотоциклах. Танк, без формального приказа, бьет по боевикам за валами; по машине пускают ПТРК – без попадания. БТР "Намер" застревает в песке, к нему пытаются прорваться террористы, но неудачно.

06:45-06:50 – угроза с моря и бой у стрельбищ. Наблюдатель докладывает о морской высадке у Зикима; разведгруппа перебрасывается к пляжу, завязывает ближний бой в районе учебных навесов, практически без боеприпасов. В этом бою гибнут командир группы лейтенант Итай Маор, сержанты Ори Локер и Амит Цур. Командир танка ранен, экипаж продолжает действовать.

06:52-07:12 – старший сержант Офир Циони с напарником занимают позицию у берега, обнаруживают моторную лодку, открывает огонь по высаживающимся (двое ликвидированы у воды, еще один – у "колючки"), затем Циони отходит в укрытие и ведет бой "против многих", погибая. Решение Циони выйти на линию контакта, по оценке расследования, сорвало замысел захвата "Эреза".

07:35-08:23 – террористы угоняют армейский "Давид" (бронеавтомобиль), подходят к застрявшему "Намеру" и бьют по нему РПГ/зарядами; есть раненые. Позже подозрительный "Давид" проезжает у КПП "Эреза" – в одном из эпизодов по едущему бронеавтомобилю открывает огонь дистанционная система, и группа боевиков бросает машину и уходит к ограде.

До 13:30 – эвакуации под огнем: раненых и павших (включая Циони) вывозят и на частных машинах по дороге Зиким – больница "Барзилай" (Ашкелон). Всего в зоне "Эрез/Зиким" – четверо погибших с израильской стороны (Маор, Локер, Цур, Циони).

В общей сложности, по результатам боев у "Эреза" и на стрельбищах – около 15 ликвидированных боевиков (двое – внутри базы, трое – при сходе с лодки, около десяти – у заграждения/на стрельбищах).

2) База "Ифтах" (примерно 06:29-17:00)

Исходно – штабной лагерь, где утром субботы находились в основном тыловые военнослужащие. Главный бой в районе КПП.

06:30 – личный состав уходит в укрытия из-за ракетных ударов; 06:52 – сержант Идо Харуш (боец ​​77-го батальона), узнав, что на посту одна Наама Бони, бежит к КПП в гражданской одежде с личным оружием; за ним – дежурная группа и офицер-дежурный лейтенант Йоав Малаев. Начинается бой у ворот, предотвращающий мгновенный прорыв внутрь.

07:00-07:18 – к штурмующим террористам присоединяются новые группы (суммарно до 27 боевиков). Погибают сержанты Нетанэль Янг и Юваль Бен-Яаков, есть раненые у санитарной машины. Офицер-дежурный Малаев продолжает руководить обороной до смертельного ранения ~07:24. Боекомплект иссякает; командир дежурной группы приказывает отвести часть бойцов на вторую линию, но капрал Илай Бар-Садэ (боец 13-го батальона бригады "Голани") остаётся у КПП и через некоторое время погибает.

08:09-08:33 – боевики захватывают КПП, забирают оружие павших, угоняют армейский автомобиль Humvee и пытаются скрыться. Оператор наблюдения из "Ифтаха" открывает огонь по машине через систему дистанционного поражения. До дюжины террористов бросают Humvee и бегут к ограде, по ним ведут огонь. Это срывает попытку прорыва.

09:07-11:10 – в лагерь входит танк (командир ранен в боях у заграждения), подтягиваются офицеры и бойцы. Параллельно идут героические, но рискованные эвакуации раненых; около 11:00 машина с эвакуируемыми попадает под огонь – погибает старший сержант Саар Таль (77-й батальон 7-й бригады). Начинается стабилизация штаба: на себя берут функции офицеры, прибывшие из других частей.

11:35-14:00 – подходит подкрепление (офицеры запаса и резерва бригады "Цанханим", подразделений "Маглан" и "Окец"). В ходе прочесывания у ограды погибает офицер "Окец" капитан Арье-Шломо Циринг; еще четверо бойцов ранены. К 14:00 вывозят павших с КПП.

До ~17:00 – полная зачистка лагеря силами 51-го батальона "Голани"; восстановление командования и управления на участке. Итог "Ифтаха": девять погибших; прорыв сорван, лагерь удержан.

Ключевые решения, повлиявшие на исход

- Быстрый выход разведгруппы к заграждению и огонь на поражение сорвали прорыв на этом направлении.

- Самостоятельный выход танка на позицию и ведение огня по целям – без ожидания формальных приказов – остановил одну из осей атаки.

- Решение старшего сержанта Офира Циони выйти к берегу, обнаружение и обстрел высадившихся террористов – сорвало план захвата "Эреза".

Выявленные ошибки и уроки

- Неполная укомплектованность боевыми подразделениями утром 7 октября; тыловой персонал не обучен отражению крупной пехотной атаки.

- Интерпретация ракетно-минометного удара как сигнала "только укрыться": посты и позиции были "свернуты" ради убежищ – это замедлило реакции.

- Часть бойцов инженерно-тылового звена осталась в укрытиях и не вышла к КПП – в отчете это оценено как "профессиональный и ценностный провал".

- Посты охраны должны быть конструктивно защищены от стрелкового/ПТРК, чтобы личный состав мог оставаться на позиции.

- Размещение батальонного резерва на самом "Эрезе" (на линии соприкосновения) лишило батальон гибкого резерва для маневра.

- Медицинская часть: раннее возвращение санитарной машины в лагерь снизило гибкость эвакуаций; вместе с тем отмечены мужественные частные эвакуации (в т.ч. гражданским, вывезшим павших с КПП).

Как проводилось расследование

Расследование длилось около года: просмотр видеозаписей с наблюдения, прослушка радиосетей, опросы и реконструкции, материалы служб безопасности. Доклад был одобрен бывшим командующим Южным округом генерал-майором Яроном Финкельманом. Авторы отчета оговаривают, что "ввиду тяжести и сложности обстоятельств возможны неточности; новые детали могут выясняться".