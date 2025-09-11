Полиция сообщила подробности убийства и попытки суицида в Иерусалиме

Крупные силы полиции работают на месте преступления в иерусалимском районе Гило. По предварительным данным, убитая женщина была бывшей женой мужчины. Они встретились возле дома, где проживала женщина.

На каком-то этапе мужчина выстрелил в свою бывшую жену из пистолета, которым он владел в соответствии с лицензией (он работал охранником), и после этого он выстрелил в себя.

Женщина получила крайне тяжелое огнестрельное ранение в голову и вскоре скончалась в больнице. По некоторым данным, она была беременна. Мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение в шею, врачи борются за его жизнь.

Сообщается, что оба они в прошлом не были известны полиции по случаям семейного насилия.