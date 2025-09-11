Попытка убийства и самоубийства в Иерусалиме

Полиция сообщает о попытке убийства с последующей попыткой суицида в иерусалимском районе Гило: мужчина выстрелил в женщину, после чего попытался покончить с собой.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", на месте происшествия обнаружены мужчина и женщина с огнестрельными ранениями. Мужчина находился в очень тяжелом состоянии, состояние женщины было критическим.

Женщину эвакуировали с места происшествия, продолжая попытки реанимации. Мужчина подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон, оба они отправлены в больницу в критическом состоянии.

В полиции отмечают, что речь идет о криминальном преступлении, а не о теракте. И мужчине, и женщине около 25 лет.

"Исраэль а-Йом" сообщает, что женщина была бывшей женой мужчины, и что в момент покушения на ее убийство она была беременна. Женщина получила огнестрельное ранение в голову, мужчина ранен в шею. Оба они эвакуированы в больницу "Шаарей Цедек".

Информация уточняется.