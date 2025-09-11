x
время публикации: 11 сентября 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 14:50
Полиция: около 16:00 ожидаются перекрытия 4-й трассы в районе Бней-Брака
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция Израиля предупреждает: на 4-й трассе около Бней-Браке сегодня днем, примерно в 16:00, в связи с акциями протеста может быть перекрыто движение транспорта.

Ожидается перекрытие 4-й трассы от Малуф-Саде до Эм а-Мошавот в обоих направлениях. Не исключены также заторы и перекрытия на пересечении улицы Жаботински с 4-й трассой.

Рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

