Полиция: около 16:00 ожидаются перекрытия 4-й трассы в районе Бней-Брака

Полиция Израиля предупреждает: на 4-й трассе около Бней-Браке сегодня днем, примерно в 16:00, в связи с акциями протеста может быть перекрыто движение транспорта.

Ожидается перекрытие 4-й трассы от Малуф-Саде до Эм а-Мошавот в обоих направлениях. Не исключены также заторы и перекрытия на пересечении улицы Жаботински с 4-й трассой.

Рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.