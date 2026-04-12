Министр Бен-Гвир посетил Храмовую гору

Утром 12 апреля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.

В ходе визита Бен-Гвир несколько раз сказал, что прикладывает усилия для того, чтобы расширить еврейское присутствие на Храмовой горе. "Я не перестаю напоминать премьер-министру об этой теме. Есть еще много чего, что можно и нужно сделать, что можно и нужно улучшить", - сказал Бен-Гвир.

Речь идет о втором за две недели визите министра национальной безопасности на Храмовую гору.