Внимание, розыск: пропал 25-летний Йонатан Гольдин

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 25-летний Йонатан Гольдин, в последний раз его видели 31 марта в районе Пардес-Ханы. Сегодня семья дала разрешение опубликовать сообщение о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 190 см, среднее телосложение, светлый оттенок кожи, светлые волосы. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Зихрон-Якова по телефону 04-6299444.