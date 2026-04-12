Ами Дрор отказался от участия в праймериз в список "Демократим"

Ами Дрор, один из лидеров протеста против юридической реформы объявил об отказе от участия в праймериз на место в списке партии "Демократим" в Кнессет 26-го созыва.

"Я не буду участвовать в праймериз. Я поддерживаю всем сердцем партию "Демократим", разумеется проголосую за нее, но, как уже неоднократно говорил, целью на выборах должна быть победа блока, а не успех того или иного списка или того или иного кандидата", - заявил Ами Дрор.

Он добавил, что не хочет тратить время на продвижение своей кандидатуры на праймериз в то время, как "мы несемся к самым важным в истории государства выборам".

"Я пришел к выводу, что должен посвятить все силы общественному протесту", - резюмировал Дрор.