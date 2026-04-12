12 апреля 2026
12 апреля 2026
12 апреля 2026
последняя новость: 12:00
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Ами Дрор отказался от участия в праймериз в список "Демократим"

время публикации: 12 апреля 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 11:09
Ами Дрор отказался от участия в праймериз в список "Демократим"
Avshalom Sassoni/Flash90

Ами Дрор, один из лидеров протеста против юридической реформы объявил об отказе от участия в праймериз на место в списке партии "Демократим" в Кнессет 26-го созыва.

"Я не буду участвовать в праймериз. Я поддерживаю всем сердцем партию "Демократим", разумеется проголосую за нее, но, как уже неоднократно говорил, целью на выборах должна быть победа блока, а не успех того или иного списка или того или иного кандидата", - заявил Ами Дрор.

Он добавил, что не хочет тратить время на продвижение своей кандидатуры на праймериз в то время, как "мы несемся к самым важным в истории государства выборам".

"Я пришел к выводу, что должен посвятить все силы общественному протесту", - резюмировал Дрор.

