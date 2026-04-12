15 участников демонстрации протеста против призыва "харедим" задержаны в Кирьят-Оно. Видео
время публикации: 12 апреля 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 11:16
Полиция объявила незаконной акцию протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей, прошедшую в воскресенье утром возле призывного пункта в Кирьят-Оно. 15 нарушителей порядка были задержаны.
По сообщению полиции, участники акции протеста пытались заблокировать движение транспорта, ложась на проезжую часть, а действовавших на месте сотрудников полиции они называли "нацистами".
После объявления демонстрации незаконной полиция дала участникам акции протеста возможность разойтись, и когда они не сделали этого, демонстрация была разогнана. Полиция продолжает работу на месте, обеспечивая общественный порядок и охраняя безопасность призывников.
