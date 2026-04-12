Спустя шесть лет после убийства Эвиатара Азарзара полиция сообщила об аресте подозреваемых

Полиция сообщила о задержании двух новых подозреваемых по делу об убийстве 18-летнего Эвиатара Азарзара в 2019 году. Первый подозреваемый по этому делу был задержан утром 12 апреля. Все задержанные – жители Бней-Брака в возрасте около тридцати лет.

Задержанные подозреваются в планировании и осуществлении убийства.

Тело Азарзара было обнаружено 27 декабря 2019 года в яме на открытой местности близ развязки Мореша спустя три недели после того, как юноша был объявлен пропавшим без вести. Следователи с самого начала предполагали, что жертву заманили на место убийства обманом.

По данным полиции, Азарзар переехал из Иерусалима в Бней-Брак, бросил учебу в иешиве и в поисках заработка связался с криминальными кругами. В понедельник, 13 апреля, полиция намерена доставить подозреваемых в мировой суд Тель-Авива с ходатайством о продлении ареста. С задержанием подозреваемых снят запрет на публикацию сведений по этому делу, действовавший несколько лет.