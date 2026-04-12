Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац посетили позиции ЦАХАЛа в Ливане
время публикации: 12 апреля 2026 г., 19:07 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 19:13
В воскресенье, 12 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац вместе с начальником Генштаба посетили позиции ЦАХАЛа в Ливане.
Нетаниягу и Кац встретились с командирами и бойцами, заслушали оперативные доклады о действиях сил и оценку угроз на данном направлении.
В ходе визита они подтвердили, что ЦАХАЛ продолжит действовать против "Хизбаллы" для обеспечения безопасности израильских граждан.
Информация о визите премьер-министра и министра обороны в Ливан была разрешена к публикации после их возвращения в Израиль.