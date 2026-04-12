Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац посетили позиции ЦАХАЛа в Ливане

В воскресенье, 12 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац вместе с начальником Генштаба посетили позиции ЦАХАЛа в Ливане.

Нетаниягу и Кац встретились с командирами и бойцами, заслушали оперативные доклады о действиях сил и оценку угроз на данном направлении.

В ходе визита они подтвердили, что ЦАХАЛ продолжит действовать против "Хизбаллы" для обеспечения безопасности израильских граждан.

Информация о визите премьер-министра и министра обороны в Ливан была разрешена к публикации после их возвращения в Израиль.