Задержаны подозреваемые в стрельбе в деревне а-Рам, конфисковано оружие

Военнослужащие резервного батальона 7114 в ночь на воскресенье прибыли в район деревни а-Рам, расположенной к северу от Иерусалима, после сообщения о нескольких палестинцах, открывших огонь в этом районе.

В ходе операции в деревне военнослужащие задержали подозреваемых и провели обыски, во время которых были обнаружены и изъяты винтовка M4, боеприпасы и большое количество оружейных деталей.

Это еще одна операция в рамках продолжающихся усилий ЦАХАЛа по выявлению и изъятию оружия по всей Иудее и Самарии.