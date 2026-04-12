Задержаны подозреваемые в стрельбе в деревне а-Рам, конфисковано оружие
время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:40
Военнослужащие резервного батальона 7114 в ночь на воскресенье прибыли в район деревни а-Рам, расположенной к северу от Иерусалима, после сообщения о нескольких палестинцах, открывших огонь в этом районе.
В ходе операции в деревне военнослужащие задержали подозреваемых и провели обыски, во время которых были обнаружены и изъяты винтовка M4, боеприпасы и большое количество оружейных деталей.
Это еще одна операция в рамках продолжающихся усилий ЦАХАЛа по выявлению и изъятию оружия по всей Иудее и Самарии.