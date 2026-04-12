x
12 апреля 2026
|
последняя новость: 08:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 08:53
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Туль-Кареме обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 12 апреля 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 08:06
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Эфраим" и инженерного спецподразделения "Яалом" разрушили в Туль-Кареме лабораторию по производству взрывных устройств.

По данным военных, лаборатория была обнаружена в пятницу, 10 апреля. В ходе операции были найдены различные виды оружия и материалов для изготовления бомб, в том числе около 200 самодельных зарядов трубчатого типа, огнетушители и газовые баллоны, которые могли использоваться как мощные фугасы против бронетехники, а также более 50 килограммов самодельной взрывчатки.

В ЦАХАЛе заявляют, что изготовленные в этой лаборатории заряды предназначались для атак на израильских военных, действующих в Иудее и Самарии, а также для терактов против граждан Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2026

919-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии