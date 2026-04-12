ЦАХАЛ: в Туль-Кареме обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Эфраим" и инженерного спецподразделения "Яалом" разрушили в Туль-Кареме лабораторию по производству взрывных устройств.

По данным военных, лаборатория была обнаружена в пятницу, 10 апреля. В ходе операции были найдены различные виды оружия и материалов для изготовления бомб, в том числе около 200 самодельных зарядов трубчатого типа, огнетушители и газовые баллоны, которые могли использоваться как мощные фугасы против бронетехники, а также более 50 килограммов самодельной взрывчатки.

В ЦАХАЛе заявляют, что изготовленные в этой лаборатории заряды предназначались для атак на израильских военных, действующих в Иудее и Самарии, а также для терактов против граждан Израиля.