Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 апреля, температура будет немного ниже среднесезонной. На севере временами слабые дожди. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 16-28, в Беэр-Шеве – 9-22, на побережье Мертвого моря – 16-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-20, на Голанских высотах – 10-18.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник – повышение температуры, малооблачно. В среду-четверг – жарко, дымка. В пятницу – жарко, дожди. В субботу температура понизится, солнечно.