Нетаниягу попросил отменить допросы в суде на две недели

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил отменить допросы в окружном суде на ближайшие две недели.

В письме, направленном в суд в минувшие выходные, премьер-министр мотивировал свою просьбу "событиями, связанными в безопасностью и внешней политикой в контексте драматических потрясений, коснувшихся региона и всего мира в последние недели".

Речь идет о просьбе отменить четыре заседания, так как два отменяются автоматически из-за Дня памяти павших и Дня независимости.

9 апреля судьи объявили о возобновлении рутинной работы судебной системы и о возобновлении судебного процесса по делам, в которых премьер-министр Нетаниягу является одним из обвиняемых.

Этот процесс на данный момент находится на последнем этапе перекрестного допроса.