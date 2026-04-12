12 апреля 2026
Израиль

Внимание, розыск: пропал 24-летний Эльханан Ицхак из Бней-Брака

время публикации: 12 апреля 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 11:49
Внимание, розыск: пропал 24-летний Эльханан Ицхак из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 24-летний Эльханан Ицхак из Бней-Брака. В последний раз его видели в воскресенье утром на улице Бейт-Йосеф в Бней-Браке, после чего связь с ним прервалась.

Приметы пропавшего: черные волосы, карие глаза, рост 150 см. Был одет в белую рубашку и черные брюки, с собой у него черная сумка через плечо и два пакета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят связаться с полицией по телефону 100.

