Въехала на "Тесле" в кафе и убила посетителя: предъявлены обвинения водительнице

Государственная прокуратура подала в дорожный суд Центрального округа обвинительное заключение против 52-летней Идит Меир Давид: она обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Идит въехала на автомобиле Tesla на террасу кафе в Кфар-Сабе, задавив посетителя кафе 52-летнего Михаэля Вальдмана.

По данным обвинительного заключения, в середине октября прошлого года утром Идит Меир Давид выезжала с грунтовой парковки напротив кафе на дорогу. Внезапно она ускорила автомобиль, быстро пересекла проезжую часть и, не пытаясь изменить траекторию или затормозить, с силой сбила Михаэля Вальдмана, который сидел возле кафе.

После этого ее машина врезалась в стеклянную витрину кафе и остановилась, когда вся передняя часть "Теслы" находилась внутри веранды.

В результате аварии Михаэль Вальдман получил смертельные травмы, его доставили в больницу в критическом состоянии, и вскоре врачи констатировали его смерть. Кафе в результате аварии был причинен значительный ущерб.

Обвинительное заключение вменяет Идит Меир Давид причинение смерти по неосторожности и легкомысленное вождение, повлекшее ДТП с имущественным ущербом. Прокуратура также просит лишить обвиняемую водительских прав до завершения суда.