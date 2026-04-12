Замир распорядился повысить боеготовность из-за возможности возобновления войны с Ираном

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился перевести ЦАХАЛ в режим повышенной готовности и подготовиться к возможности быстрого возобновления военных действий с Ираном.

Как сообщает новостная служба "Кан", Эяль Замир отдал соответствующее распоряжение в связи со срывом переговоров между США и Ираном. Ранее Замир неоднократно заявлял, что Армия обороны Израиля готова к возобновлению боевых действий в любой момент, если это потребуется.