Замир распорядился повысить боеготовность из-за возможности возобновления войны с Ираном
время публикации: 12 апреля 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 15:12
Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился перевести ЦАХАЛ в режим повышенной готовности и подготовиться к возможности быстрого возобновления военных действий с Ираном.
Как сообщает новостная служба "Кан", Эяль Замир отдал соответствующее распоряжение в связи со срывом переговоров между США и Ираном. Ранее Замир неоднократно заявлял, что Армия обороны Израиля готова к возобновлению боевых действий в любой момент, если это потребуется.