12 апреля 2026
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Замир распорядился повысить боеготовность из-за возможности возобновления войны с Ираном

время публикации: 12 апреля 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 15:12
Moshe Shai/FLASH90

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился перевести ЦАХАЛ в режим повышенной готовности и подготовиться к возможности быстрого возобновления военных действий с Ираном.

Как сообщает новостная служба "Кан", Эяль Замир отдал соответствующее распоряжение в связи со срывом переговоров между США и Ираном. Ранее Замир неоднократно заявлял, что Армия обороны Израиля готова к возобновлению боевых действий в любой момент, если это потребуется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook