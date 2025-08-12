Отчет о действиях 401-й бригады в Газе за три месяца. Видео
время публикации: 12 августа 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 11:23
Силы 401-й бронетанковой бригады в течение трех месяцев действовали в районах Джабалия и Дардж-Туффа, на севере сектора Газы. Они выполняли задачу по зачистке территории от боевиков и инфраструктуры террора.
Совместно с ВВС в указанных районах за этот период было атаковано множество целей, включая объекты наземной и подземной инфраструктуры, в их числе здания военного назначения, наблюдательные пункты и стартовые площадки. Уничтожены десятки террористов.
В сотрудничестве с бойцами инженерного спецназа "Яалом" силы 401-й бригады уничтожили десятки туннелей.
