Муниципалитет Тель-Авива призывает не подходить близко к морю на выходных

Муниципалитет Тель-Авива – Яффо опубликовал необычное предупреждение, призывающее жителей и гостей города избегать прибрежной полосы в связи с ожидаемым в пятницу штормом.

Ночью ожидаются дожди с грозами: осадки начнутся на севере Израиля, а затем быстро охватят центральные районы и северный Негев. Ожидается также существенное усиление ветра, особенно у прибрежной равнины.