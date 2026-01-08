x
Израиль

Муниципалитет Тель-Авива призывает не подходить близко к морю на выходных

время публикации: 08 января 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 19:44
Муниципалитет Тель-Авива призывает не подходить близко к морю на выходных
Avshalom Sassoni/FLASH90

Муниципалитет Тель-Авива – Яффо опубликовал необычное предупреждение, призывающее жителей и гостей города избегать прибрежной полосы в связи с ожидаемым в пятницу штормом.

Ночью ожидаются дожди с грозами: осадки начнутся на севере Израиля, а затем быстро охватят центральные районы и северный Негев. Ожидается также существенное усиление ветра, особенно у прибрежной равнины.

