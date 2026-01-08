x
08 января 2026
|
последняя новость: 20:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 20:22
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Махаран Фрозенфар возглавит бюджетное управление минфина

Минфин
Госсектор
время публикации: 08 января 2026 г., 19:23 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 19:23
Махаран Фрозенфар возглавит бюджетное управление минфина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Комиссия по назначениям при Управлении государственной службы утвердила назначение Махарана Фрозенфара на должность начальника бюджетного управления министерства финансов.

Одобрение было получено после того, как министр финансов Бецалель Смотрич назначил Михаль Абади-Боинджо на должность главного аудитора минфина.

Ранее комиссия трижды отклоняла назначение Фрозенфара в связи с тем, что Смотрич не назначал женщин на руководящие должности в министерстве.

Фрозенфар ранее занимал должность финансового советника начальника генерального штаба ЦАХАЛа и вел сложные бюджетные переговоры с минфином в качестве представителя оборонного ведомства. После увольнения из армии он основал компанию по стратегическому и финансовому консалтингу, консультировал ключевые организации в экономике, а также был совладельцем страховых агентств. Для назначения на должность ему потребовалось подписать обширное соглашение о конфликте интересов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 декабря 2025

Михаль Абади-Боинджо вернется на пост главного аудитора
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 ноября 2025

Смотрич обещает назначить женщину главным аудитором
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 сентября 2025

Смотрич: "Я искал женщину на должность директора бюджетного отдела, но не нашел подходящую"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 сентября 2025

Комиссия по назначениям отказалась утверждать ответственного за госбюджет – он не женщина