Махаран Фрозенфар возглавит бюджетное управление минфина

Комиссия по назначениям при Управлении государственной службы утвердила назначение Махарана Фрозенфара на должность начальника бюджетного управления министерства финансов.

Одобрение было получено после того, как министр финансов Бецалель Смотрич назначил Михаль Абади-Боинджо на должность главного аудитора минфина.

Ранее комиссия трижды отклоняла назначение Фрозенфара в связи с тем, что Смотрич не назначал женщин на руководящие должности в министерстве.

Фрозенфар ранее занимал должность финансового советника начальника генерального штаба ЦАХАЛа и вел сложные бюджетные переговоры с минфином в качестве представителя оборонного ведомства. После увольнения из армии он основал компанию по стратегическому и финансовому консалтингу, консультировал ключевые организации в экономике, а также был совладельцем страховых агентств. Для назначения на должность ему потребовалось подписать обширное соглашение о конфликте интересов.