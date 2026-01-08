Нетаниягу встретился с гендиректором "Совета мира" в Газе Николаем Младеновым

x
Израиль

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 января 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 19:00
Фото: Амос Бен-Гершом/GPO
Фото: Амос Бен-Гершом/GPO

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с бывшим спецпосланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым, который назначен на должность генерального директора "Совета мира" в секторе Газы.

В ходе встречи Нетаниягу вновь подчеркнул, что террористическая организация ХАМАС должна разоружиться, а сектор Газы должен быть полностью демилитаризован.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит о создании "Совета мира", которому предстоит управлять сектором Газы, уже в понедельник, 12 января, сообщает "Гаарец" со ссылкой на информированный источник. По всей видимости, сегодняшняя встреча Нетаниягу с одним из руководителей этого нового органа проведена в рамках подготовки к работе "Совета мира".

США должны передать странам, представители которых войдут в "Совет мира", устав новой организации, который пока не был опубликован. Арабский дипломат сообщил изданию, что Израиль еще не передал Египту список приемлемых для него кандидатов в состав палестинской комиссии технократов, которая должна будет управлять повседневной жизнью в Газе. Израильский источник это утверждение опроверг.

Хотя создание "Совета мира" включено во вторую фазу плана Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газы, другие условия для перехода ко второй фазе плана все еще не выполнены: не возвращено тело последнего оставшегося в руках террористов заложника – Рана Гвили, не согласована схема разоружения ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
