Израиль

В Израиль из Непала прилетели мать и сестра Бипина Джоши, удерживаемого ХАМАСом в Газе

Заложники
время публикации: 12 августа 2025 г., 00:33 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 00:37
Пушпа Джоши, сестра заложника
Niranjan Shrestha/AP

В понедельник, 11 августа, в Израиль прилетели мать и сестра студента из Непала Бипина Джоши, похищенного террористами 7 октября и удерживаемого в секторе Газы. Их поездка была организована и оплачена Израилем.

Это первый визит Падамы и Пушпы в Израиль. Женщины намерены посетить кибуц Алумим, в котором жил и работал Бипин до 7 октября, встретиться с его друзьями, а также ознакомиться с данными разведки о состоянии заложников и об операции в Газе.

Три месяца назад Израиль сообщил, что "существуют серьезные опасения" за жизнь Бипина Джоши, и еще двух заложников. С июля 2024 года из Газы не поступало никаких подтверждений, что они живы.

Израиль
