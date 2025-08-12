Силы безопасности эвакуировали двух израильтянок из Калькилии

Силы безопасности эвакуировали двух израильтянок, находившихся на центральном рынке в Калькилии (северная Самария).

После того, как была получена информация о местонахождении израильтянок, офицеры штаба по связям и координации с Палестинской автономией в спешном порядке добились передачи девушек израильским властям.

Силы безопасности отмечают, что за последний месяц не менее 20 израильтян были задержаны на территории Калькилии. Этот город, как и остальные арабские населенные пункты Иудеи и Самарии являются районами зоны А, и пребывание там является нарушением закона, а также ставит под угрозу жизни нарушителей.