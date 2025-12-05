Умер актер Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль колдуна в "Mortal Kombat"

Японо-американский актер Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по роли колдуна Шан Цзуна в фильме "Mortal Kombat" и последующих проектах этой франшизы, умер в возрасте 75 лет.

Как сообщает Associated Press, актер скончался 4 декабря в Санта-Барбаре (Калифорния) от осложнений после инсульта.

Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в Токио в семье актрисы Марико Хата и военнослужащего армии США японского происхождения. Детство прошло между Японией и различными базами в США, а затем семья обосновалась в Южной Калифорнии, где Хироюки (Кэри) начал играть в школьном театре и поступил в университет. В 1980-е он получил шанс в большом кино: режиссер Бернардо Бертолуччи пригласил его в историческую драму "Последний император" (1987), что стало отправной точкой его карьеры в Голливуде.

За десятилетия работы в кино Тагава стал одним из самых узнаваемых "экранных злодеев". Помимо "Mortal Kombat", он снялся в фильмах "Живи, а дай умереть", "Восходящее солнце", "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши", в сериале "Человек в высоком замке". Всего в его фильмографии – более 100 фильмов и сериалов.

Помимо актерской работы Тагава профессионально занимался боевыми искусствами, изучал каратэ и кэндо, а позднее разработал и преподавал собственный стиль под названием Chu Shin. В середине 2010-х он принял православие и в 2016 году получил российское гражданство.

В последние годы актер жил на Гавайях и периодически снимался в кино.