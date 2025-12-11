x
11 декабря 2025
11 декабря 2025
Израиль

Масштабные розыски у плотины Бейт-Заит: утонул джип с пятью пассажирами

время публикации: 11 декабря 2025 г., 22:47 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 22:51
Масштабные розыски у плотины Бейт-Заит: утонул джип с пятью пассажирами
Пресс-служба полиции Израиля

Добровольцы спасательного подразделения Эцион-Иегуда и крупные силы полиции Иерусалимского округа в последние часы ведут поисковую операцию в районе плотины Бейт-Заит: по имеющимся данным, в потоке воды утонул джип, полный людей.

По сообщению полиции, в последний раз автомобиль видели у плотины Бейт-Заит, и последнее наблюдение автомобиля происходило в момент его погружения в воду.

Параллельно с поисками в воде, волонтеры ведут поиски вдоль берегов и на прилегающих тропах, чтобы исключить возможность аварии, которая могла привести к потере связи с пассажирами джипа.

