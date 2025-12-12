x
Израиль

Поиски утонувшего джипа прекращены: поисковики не нашли признаков трагедии

Полиция
время публикации: 12 декабря 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 00:29
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля и пожарно-спасательная служба объявили о прекращении масштабных поисков, предположительно, утонувшего автомобиля с пятью пассажирами в районе плотины Бейт-Заит.

В полиции сообщают, что во время широкой поисковой операции не были найдены какие-либо признаки затонувшей машины. Поиски будут возобновлены по мере необходимости.

Израиль
