Поиски утонувшего джипа прекращены: поисковики не нашли признаков трагедии

Полиция Израиля и пожарно-спасательная служба объявили о прекращении масштабных поисков, предположительно, утонувшего автомобиля с пятью пассажирами в районе плотины Бейт-Заит.

В полиции сообщают, что во время широкой поисковой операции не были найдены какие-либо признаки затонувшей машины. Поиски будут возобновлены по мере необходимости.