x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 22:00
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минфин потребовал от больницы "Адаса" раскрыть финансовую отчетность на фоне задержки зарплат

Рынок труда
Профсоюзы
Больницы
Иерусалим
Врачи
время публикации: 11 декабря 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 22:00
Минфин потребовал от больницы "Адаса" раскрыть финансовую отчетность на фоне задержки зарплат
Flash90. Фото: Й. Синдель

Министерства финансов и здравоохранения потребовали от руководства больницы "Адаса" в Иерусалиме предоставить квартальный отчет о финансовом положении, включая отчет о движении денежных средств.

Требование последовало после того, как директор больницы Йорам Вайс предупредил сотрудников о значительных проблемах, которые могут привести к задержке в выплате зарплат в январе 2026 года.

На этом фоне "Всеобщая федерация профсоюзов" предупредила о намерении объявить состояние трудового конфликта, чтобы иметь возможность применять забастовочные санкции в случае задержки зарплат.

Два комплекса больницы "Адаса" – на горе Скопус ("Ар а-Цофим") и в районе Эйн-Керем – являются в совокупности крупнейшим медицинским центром столицы Израиля и одной из самых больших израильских больниц. Помимо своей основной функции больница является базой медицинского факультета Еврейского университета.

Больница, хотя и получает финансирование от государства, не является государственной, а принадлежит Женской сионистской организации Америки "Адаса". В 2014 году больница оказалась на грани банкротства из-за долга в размере 1,3 миллиарда шекелей. В итоге государство покрыло дефицит в рамках многолетней программы оздоровления, проводившейся под надзором внешних аудиторов.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2014

"Адаса" попросила суд о защите от кредиторов. "Гистадрут" грозит забастовкой