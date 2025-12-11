"Маaрив": курс штурманов ВМС прекращен после вспышки кожной болезни у курсантов

ЦАХАЛ был вынужден объявить о временной приостановке курса штурманов военно-морских сил из-за кожного заболевания, распространившегося среди десятков курсантов. Курсанты сообщили о заболевании во время медицинских проверок, которые проводились на этапе подготовки, сообщает "Маарив".

По сообщению ЦАХАЛа, все курсанты немедленно получили медицинскую помощь, им дали инструкцию по предотвращению дальнейшего распространения заболевания, включающую обработку и дезинфекцию личных вещей. Всем, кто сообщил о симптомах, сделали необходимые анализы и провели диагностику.

В ВМС приняли решение принять меры для предотвращения распространения заболевания: курсы были приостановлены на несколько дней до выздоровления курсантов. Заболевшие будут находиться под медицинским наблюдением, и когда следы на коже исчезнут, они вернутся к обучению.

Сообщается, что степень кожного заболевания у большинства курсантов классифицируется как "очень легкая". К настоящему моменту заразились около 40 человек. В ЦАХАЛе поясняют, что причиной заражения стало ползание и контакт с соленой водой. Качество подготовки этого престижного курса ВМС не пострадает, подчеркивают в армии.